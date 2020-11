210 Tage vor der Fußball-EM: Wie es um Österreichs Gegner steht

In den Niederlanden herrschte im November Erleichterung statt großem Jubel nach dem Ende der „dunkelsten Fußballjahre dieses Jahrhunderts“. Unmengen an Spott waren in den vergangenen Jahren auf die Elftal eingeprasselt, vor allem die hämischen Gesänge der ungeliebten Nachbarn aus Deutschland dürften nun aber vorerst verstummen.

Allerdings wurde der 29-jährige Van Dijk am Knie operiert, Liverpool gab die Art der Verletzung nicht bekannt. Handelt es sich um einen Kreuzbandriss, dann wird das Antreten bei der EM für den Abwehrchef zur Zitterpartie. Am 17. Juni soll Österreich in Amsterdam gegen die Niederlande spielen.