Sabitzer kritisiert den UEFA-Spielplan: "Wir sind nur die Puppen"

Starke Worte wählte Marcel Sabitzer nach dem Testspiel in Luxemburg und vor den Nations-League-Spielen gegen Nordirland und Norwegen in Wien. Der Legionär von RB leipzig übte dabei heftige Kritik am System und somit auch am europäischen Fußballverband UEFA.

„Wir sind die Puppen, die das ausführen müssen. Es liegt nicht in unserer Hand.“