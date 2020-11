Klarer Pflichtsieg ohne Glanz: Österreich gewinnt in Luxemburg

Österreichs Herren-Nationalteam hat am Mittwochabend den vierten Länderspielsieg in Folge geholt. Die ÖFB-Auswahl behielt in einem Test beim Weltranglisten-95. Luxemburg verdient mit 3:0 die Oberhand. Es war die letzte Partie vor dem Nations-League-Finish, in dem es noch zu Hause gegen Nordirland (Sonntag) und Norwegen (Mittwoch) geht. Richtige Generalprobe war es keine, da Teamchef Franco Foda fast ausschließlich auf Spieler aus der zweiten Reihe gesetzt hatte.