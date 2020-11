Hoffenheim in Quarantäne: Baumgartner reiste nicht zum ÖFB-Team

"Können uns Häufung nicht erklären"

Hoffenheim hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass der turnusmäßige Test am Dienstagabend weitere positive Ergebnisse gebracht habe. Sebastian Rudy, Ishak Belfodil und ein Mitglied des Trainerteams erhielten am Mittwoch ihre positiven Befunde. Ein weiterer Test habe ein nicht eindeutiges Ergebnis gezeigt und müsse wiederholt werden, hieß es aus Sinsheim.

Schon am Dienstag mussten die Hoffenheimer zwei neue Corona-Fälle melden. Robert Skov (Dänemark) und der Ex-Salzburger Munas Dabbur (Israel) waren bei ihren Nationalteams positiv getestet worden und sind ebenso in Quarantäne wie Jacob Bruun Larsen und ein Mitglied des Betreuerteams, die schon vor dem vergangenen Wochenende isoliert werden mussten. Nach den jüngsten Nachrichten musste Tormann Oliver Baumann das Quartier der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch verlassen.

"Wir können uns die Häufung nicht erklären", sagte Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen. "Wir halten uns seit Monaten akribisch und gewissenhaft an das Hygienekonzept. So kamen wir über Monate ohne einen einzigen positiven Fall durch die Pandemie, die uns nun knüppelhart trifft."