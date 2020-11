ÖFB-Noten nach dem Testspielsieg: Gleich drei Totalversager

Das österreichische Nationalteam hat am Mittwoch seinen vierten Sieg in Serie eingefahren. Eine wegen zahlreicher Ausfälle stark veränderte ÖFB-Auswahl landete einen 3:0-Testspielsieg in Luxemburg. Doch so klar der Erfolg am Ende ausfiel, wirklich glänzen konnte Österreichs B-Elf nicht wirklich.

Der KURIER unterzog die österreichischen Akteure auf dem Feld wie immer einer Einzelkritik und benotete sie von 1 bis 5. Dabei stachen gleich drei Akteure mit der schlechtesten Note hervor.