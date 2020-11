Nach Lazaros Traumtor: "Es war auf jeden Fall so gewollt"

"Habe es einfach versucht"

Seinen Treffer schilderte der für Stürmer Embolo eingewechselte Lazaro so: "Ich habe den Weg in die Box gesucht und dann gesehen, dass der Ball etwas in meinen Rücken kommt. Matthias Ginter war noch vor mir, wollte mit dem Kopf hin. Ich habe geschrien: 'Lass ihn!' und habe es dann einfach versucht." Zudem stellt er klar: "Es war auf jeden Fall so gewollt."