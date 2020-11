Nordmazedonien fordert Österreich bei der EM 2021

Die Niederlande und die Ukraine waren bereits als EM-Gegner Österreichs festgestanden. Seit Donnerstagabend kennt das ÖFB-Team auch seinen dritten Kontrahenten um den Aufstieg in Gruppe C. Dieser heißt nach einem 1:0-Sieg in Tiflis gegen Georgien Nordmazedonien.

Goldtorschütze war ausgerechnet der Nationalheld Goran Pandev. Der Legionär des FC Genua schoss sein Land im Alter von 37 Jahren erstmals zu einer Endrunde. 2010 hatte der Stürmer mit Inter Mailand die Champions League gewonnen.

Der Balkanstaat war bereits in der Qualifikation zur EURO Österreichs Gruppengegner und ging dabei gegen die Mannschaft von Franco Foda zwei Mal leer aus. Einem 4:1-Sieg in Skopje folgte im Wiener Prater ein 2:1-Erfolg.

Nordmazedonien ist auch der erste Gegner der Österreicher bei der EURO. Stand heute findet das Duell am Sonntag, den 13. Juni in Bukarest statt.