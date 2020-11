ÖFB-Team: Das Warten auf Schmähbruder Arnautovic

„Es wird auf jeden Fall lauter“, meint Julian Baumgartlinger. „Es wird mehr Schmäh rennen“, weiß Aleksandar Dragovic. Marko Arnautovic ist im Anflug, alle freuen sich auf sein Team-Comeback nach exakt zwölf Monaten. Denn sein letztes Länderspiel absolvierte der Wiener am 16. November 2019 gegen Nordmazedonien.

Der China-Legionär wird nach einem zehnstündigen Flug am Samstag um 12.30 Uhr in Wien landen, danach beginnt sein Wettlauf gegen die Zeit in Richtung der Nations-League-Spiele am Sonntag im Wiener Happel-Stadion gegen Nordirland und am Mittwoch gegen Norwegen. Arnautovic muss sich einem Corona-Test unterziehen, erst nach einem negativen Ergebnis darf er ins Teamquartier einrücken und am Abend mit seinen Kollegen das Abschlusstraining im Prater absolvieren.

Ob er für das Spiel tatsächlich in Frage kommt? Baumgartlinger: „Natürlich ist es eine Strapaze mit dem langen Flug und der Zeitverschiebung. Es zeigt jedoch, wie wichtig ihm diese Spiele sind. Marko und das Trainerteam werden schon richtig entscheiden.“ Durchaus denkbar, dass sich Teamchef Franco Foda Arnautovic als Joker in der Hinterhand hält.