Nations League: Niederlande holt ersten Sieg unter De Boer

Die niederländische Nationalmannschaft hat zumindest für wenige Stunden die Führung in der Gruppe A1 der Nations League übernommen. Die Oranjes setzten sich am Sonntag in Amsterdam gegen Bosnien-Herzegowina verdient mit 3:1 durch und halten nach dem erst zweiten Sieg im fünften Spiel nun bei acht Punkten. Polen (7) und Gruppen-Favorit Italien (6) trafen in der Folge im Abendspiel in Reggio Emilia noch aufeinander.

Alle drei Treffer von Österreichs EM-Gegner fielen nach einem ähnlichen Muster, der Ball musste am Ende schöner Aktionen nur noch ins leere Tor befördert werden. Der 30-jährige Kapitän Georginio Wijnaldum traf zuerst nach idealem Dumfries-Zuspiel (6.) und wenig später nach Berghuis-Kopfball-Vorlage (14.). An Treffer Nummer drei war der Liverpool-Akteur nicht beteiligt, da vollendete Memphis Depay (55.) nach Dumfries-Vorarbeit. Bereits zu Beginn der Partie hatte zudem Owen Wijndal bei einem Flankenversuch die Stange getroffen (3.).