Watford-Tormann Bachmann und sein Traum von der EURO

„Endlich ist es so weit.“ Daniel Bachmann hatte sich in der Vergangenheit öfters in Geduld üben müssen, nun erhält der Torhüter von Watford aus der englischen Championship für die an den Tag gelegte Tugend den Lohn serviert mit der Einberufung ins Nationalteam.

Das Gastspiel in der kommenden Woche in Glasgow gegen Schottland zum Auftakt der WM-Qualifikation ist für den 26-jährigen Wiener aus mehreren Gründen ein emotional besonderes Duell. Als England-Legionär kennt er nicht nur einige Spieler des Gegners, sondern vor allem den schottischen Teamchef Steve Clarke, mit dem er in seiner Karriere einen erfolgreichen Weg gemeinsam gegangen ist.