Barisic schenkt Kühbauer zum 50er die Verlängerung bei Rapid

Der Wunsch von Didi Kühbauer wird erfüllt. „Zu meinem 50er wäre es schön, wenn die Vertragsverlängerung erledigt ist“, sagte der Rapid-Trainer. Sportdirektor Zoran Barisic weiß natürlich, dass sein Freund am 4. April sein rundes Jubiläum hat und kündigt das erhoffte Geschenk an: „Es wird mit der Verlängerung nicht mehr lange dauern. Ich rechne damit, dass wir in der Länderspielpause alles erledigen können. Alles spricht dafür, da gibt es auch intern keine zwei Meinungen.“

Bereits nach dem Spiel bei WSG Tirol am Sonntag beginnt die Länderspielpause. Es bleiben also zwei Wochen für die letzten Besprechungen. "Bisher war auch kaum Zeit dafür."

Das Trainerteam soll auf beidseitigen Wunsch über den Sommer so bestehen bleiben: „Das hat sich das gesamte Trainerteam verdient. Wir wollen den Weg gemeinsam weitergehen.“

Ärger über Berater

Viel mehr Fragezeichen gibt es beim Kader. „Was einige – nicht alle – Spielerberater an Zahlen aufrufen, irritiert mich. Vielleicht haben einige Herren und die betreffenden Spieler noch immer nicht mitbekommen, wie hart Rapid von der Corona-Pandemie getroffen ist.“