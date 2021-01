Zoran Barisic: "Dann soll er mir das auch ins Gesicht sagen"

Warum nicht? Wenn ich über den Überlebenskampf spreche und dann eine Platzierung als Ziel ausspreche, passt das für mich nicht zusammen. Der zweite Platz war das absolute Maximum, da wurden viele Schritte auf einmal genommen.

Was spricht gegen die Wiederholung von Platz 2 als Ziel?

Seither haben wir an Qualität verloren. Trotzdem sind wir nur einen Punkt hinter dem Ersten. Wenn wir gut starten, wird in der Meistergruppe alles möglich sein. Ich will nicht zu goschert sein. Damit mache ich’s nicht jedem recht. Aber das ist mir egal.

In der Jahrestabelle 2020 ist Rapid Zweiter, vier Punkte vor dem LASK und nur fünf hinter Salzburg. Ist der letzte Abschnitt umso ärgerlicher?

Wir ärgern uns selbst am meisten. Allerdings hat jedes Team so eine Phase im Jahr. Wir haben das analysiert: Es hat eine große Rolle gespielt, dass für eine Position mit Ljubicic und Petrovic gleich zwei wichtige Spieler länger ausgefallen sind. Da hat uns nach einem harten Jahr dann die Substanz gefehlt.