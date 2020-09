Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab: "Es war nicht nur das Geld"

... das Leben nach der Geburt des Sohnes:

„Ich gebe offen zu, dass der Anfang richtig schwierig war. Matteo war erst drei Wochen alt, als ich gewechselt bin. Dann ist es mit vielen Einheiten und Trainingslager gleich voll losgegangen. Aber letzte Woche konnte meine Frau mit ihm herfliegen – jetzt genieße ich die gemeinsamen Tage in einem schönen Haus. Chiara will ihren Job nicht komplett aufgeben. Geplant ist, dass die beiden künftig abwechselnd drei bis vier Wochen bei mir und in Salzburg leben.“

... die Corona-Krise in Griechenland:

„Ich bin überrascht, wie diszipliniert hier gelebt wird – mit Maske, früher Sperrstunde und Corona-Tests am Flughafen für alle Touristen. Die Geisterspiele werden noch länger bleiben. Es gibt stabil nur rund 200 positive Fälle pro Tag.“