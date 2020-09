Kelvin Arase ist der umstrittene Punktegarant von Rapid

Seit der Eigenbauspieler vor 13 Monaten aus Ried zurückkam, holte Rapid in 34 Pflichtspielen im Schnitt 1,88 Zähler. Mit Arase waren es 31 Partien, Punkteschnitt 1,97. Wenn der Flügel begonnen hat (18-mal), steigt der Wert auf 2,11. Meisterlich wird es, wenn der Umstrittene durchgespielt hat: Elf Partien, keine Niederlage, Punkteschnitt 2,27.

Erst zwei Spiele gingen verloren, wenn Arase von Beginn an dabei war: 0:2 in Salzburg und das 1:2 in Gent. Bei beiden Partien war nach 72 Minuten Schluss. Angeschlagen gefehlt hat der Wiener bei drei Partien (0:1 gegen Hartberg, 2:7 gegen Salzburg, 4:1 gegen Admira).

„Dass der Wert mit ihm so hoch ist, hab’ ich nicht gewusst. Aber Kelvin hat ein riesiges Herz für Rapid und zerreißt sich für die Mannschaft“, betont Barisic.