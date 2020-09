Rapid-Coach Kühbauer: "Ich weiß genau, was ich mit Demir mache"

Im Dezember mit 16 der jüngste Rapid-Profi aller Zeiten. Im Frühjahr der erste Einsatz von Beginn an. Und seit Saisonbeginn die ersten Treffer im Cup, im Europacup und vier Tage nach dem Tor in Gent auch in der Meisterschaft.

Nach Vorlage von Kara per Ferse behielt der Teenager die Nerven und vollendete überlegt zum Ausgleich.

Bewusste Zurückhaltung

„Ich freue mich für ihn sehr. So wie wir das mit seinen Einsätzen handhaben, passt das genau“, sagt Kühbauer.

Dem Chefcoach ist nicht entgangen, dass viele den Edeltechniker bereits als Stammkraft sehen würde, bremst aber: „Er tut sich noch leichter, wenn er reinkommt. So schlecht wie wir in Hälfte eins aufgetreten sind, wäre auch Yussi untergegangen. Ich weiß genau, was ich mit ihm mache und warum er noch als Joker kommt.“

Kühbauer betont: „Wir haben einen Plan mit ihm und ich werde ihn sicher nicht verheizen.“