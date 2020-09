1:1 bei Sturm Graz: Rapid-Talent Demir mit Premierentor

Erstmals unter Trainer Didi Kühbauer ging Rapid als Tabellenführer in ein Spiel. Die Leistung beim 1:1 in Graz passte aber nicht dazu – Sturm war lange besser und knapp dran am ersten Liga-Heimsieg seit November.

Sturm-Trainer Christian Ilzer hatte nach dem mauen 0:0 in St. Pölten den Ex-Rapidler Kuen und Ljubic (statt Friesenbichler und Jäger) in die Mannschaft getauscht. Geyrhofer ersetzte den angeschlagenen Innenverteidiger Wüthrich.