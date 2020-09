Salzburger Kantersieg in Unterzahl, LASK enttäuscht in Tirol

Schauplatz Innsbruck: Kein Mangel an Angriffen

Es gibt in Innsbruck in Corona-Zeiten wie diesen unangenehmere und unsichere Orte als das Tivolistadion. Wer sein Fanherz an die WSG Tirol verloren hat, der braucht keine Angst zu haben, dass er anderen Anhängern zu nahe kommt. Keine 1000 Zuschauer verirrten sich zum ersten Saisonheimspiel gegen den LASK – und damit deutlich weniger als tags zuvor bei der Saisonpremiere von Zweitligist Wacker Innsbruck – jeder Besucher hatte praktisch einen ganzen Tribünenblock für sich allein.