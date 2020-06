Rapids Yusuf Demir: Auf den Spuren eines Super-Talents

"Das mache ich, um ihn zu schützen. Ich war bei der Admira mit 16 in einer ähnlichen Situation, aber damals war es leichter, weil kaum darüber geredet wurde. Es bricht so viel auf ihn ein, weil es Rapid ist. Und es wird noch mehr werden. Ich will nicht, dass es heißt ,das Wunderkind‘", führte Kühbauer aus. "Denn Yusuf ist nur ein Mensch, ein wunderbarer."

Bis heute gilt der mediale Welpenschutz für den jüngsten Rapidler, der jemals einen Profieinsatz hatte (im Dezember gegen die Admira). In der Mannschaft ist der Linksfuß mit Spitznamen "Yussi" voll integriert. Kapitän Stefan Schwab erzählt: "Yussi ist ein sehr demütiger Typ. Er weiß aber genau, was er will. Er hat Selbstvertrauen, arbeitet hart, hat extreme Spielfreude und will immer den Ball."