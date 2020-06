Rapid verliert daheim gegen Hartberg

In der unterhaltsamen Partie nahm Demir sofort eine tragende Rolle ein. Nach seinem Traumpass war Christoph Knasmüllner allein vor Rene Swete, doch wie beim 1:0 am Mittwoch scheiterte der Wiener am Hartberg-Goalie (13.). Beim nächsten Angriff rettete Tobias Kainz gleich zwei Mal gegen Demir. Sekunden später war der Teenager ganz allein, doch Knasmüllner scheiterte mit dem Stanglpass.

Als sich bei den Hütteldorfern Lässigkeiten einschlichen, wurden die Steirer durch einen Rep-Hammer gefährlich (26.). Die Kombinationen der Rapidler wurden schöner, doch das Resultat blieb ident: Entweder Knasmüllner fand beim letzten Pass nicht das Ziel, oder es wurde aus kurzer Distanz das Tor verfehlt (wie bei einem Schwab-Volley).

Die Wiener wurden hektischer, Hartberg mutiger. Ausgerechnet Dauerläufer Max Ullmann unterlief ein folgenschwerer Fehler: Aus einem Rückpass wurde eine Vorlage für Lukas Gabbichler. Flott ging es weiter zu Dario Tadic und der Abschluss erfolgte in gewohnter Qualität des Goalgetters – 0:1 (42.).

Demirs Top-Chance

Nur 17 Sekunden nach Wiederbeginn war Demirs Premieren-Tor ganz nahe: Nach einem Schick-Pass fehlten Zentimeter. Und Joker Koya Kitagawa vergab aus nur vier Metern (49.).

Debütant Dragoljub Savic, 19, sollte nach einer Stunde die Rapid-Offensive beleben. Doch Hartberg blieb gefährlich, Felix Luckeneders Kopfball ging knapp daneben (67.). Mit Demir wurden auch die Rapidler müder – es kam mit Paul Gobara, 20, noch ein Debütant.

Ein Schuss von Savic blieb die einzige Ausbeute der zuletzt noch punktebringenden Rapid-Viertelstunde.