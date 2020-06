Salzburg unter Zugzwang: Ein Pflichtdreier für die Mission 7

Die Statistik verteilt die Favoritenrollen auf jeden Fall ganz klar. Die Salzburger haben in den vergangenen acht Pflichtspielen nur zwei Gegentore erhalten. In der Red-Bull-Arena haben sie gegen den WAC in 15 Ligapartien noch nie verloren. Der bisher letzte Punktgewinn der Kärntner in Salzburg datiert von Juli 2016 (1:1), seither gab es sechs Niederlagen.