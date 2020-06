Für Salzburgs Trainer ist Ulmer der "beste Spieler" Österreichs

Salzburg-Trainer Jesse Marsch stellt seinen Kapitän Andreas Ulmer über heimische Allzeitgrößen. "Andi ist der beste Spieler in der Geschichte von Österreichs Fußball", meinte der US-Amerikaner am Freitag in einer Pressekonferenz des Serienmeisters vor dem Heimspiel in der Bundesliga-Meistergruppe gegen den WAC am Sonntag.

Marsch argumentierte seine Aussage mit der Anzahl der Titelgewinne. "Kein Mann hat so viele Titel wie Andi", sagte Marsch. "Andere haben vielleicht mehr Talent und haben beim FC Barcelona gespielt, aber er ist ein Sieger."