Europacup-Paradoxon: Wie der Vizemeister benachteiligt wird

Platz 2 (aktuell Rapid)

Der Vizemeister muss bereits in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League antreten, die in einem Spiel entschieden wird (25./26. August). Um in die Gruppenphase der lukrativeren Eliteliga zu kommen, müssen also drei Gegner ausgeschaltet werden. Scheitert der Vizemeister beim ersten Antreten, geht es in der vorletzten Runde der Europa-League-Qualifikation weiter, die in einem Spiel am 24. September entschieden wird. Fix kalkulieren kann der Vizemeister mit zumindest 660.000 €, die für die Teilnahme an zwei Qualifikationsrunden in dieser Saison ausbezahlt worden sind.

Platz 3 (aktuell LASK)

Sollte Cupsieger Salzburg in der Bundesliga unter die Top-2 kommen – und danach schaut es momentan aus, dann „erbt“ der Tabellen-Dritte den Fixplatz in der Europa-League-Gruppenphase, die am 22. Oktober startet. Dieser garantiert 2,92 Mio. € Startgeld plus zumindest 71.430 € aus dem Koeffiziententopf.