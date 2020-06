Nach Corona: Was die UEFA für die internationalen Bewerbe plant

Auch in der Europa League wird es von 10. bis 21. August ein "Final 8"-Turnier in vier deutschen Städten - Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg und dem Endspielort Köln - geben. Davor sollen noch am 5./6. August die restlichen Achtelfinalmatches absolviert werden, darunter auch die Partie Manchester United - LASK. Österreichs Vizemeister hatte das Heimspiel vor der Corona-Zwangspause in Linz 0:5 verloren.

Entscheidung über Zuschauer im Juli

Jedoch will die UEFA erst im kommenden Monat entscheiden, ob die K.o.-Turniere in Champions League und Europa League ohne Zuschauer stattfinden werden. Wenn er diese Frage heute beantworten müsste, würde er sagen, dass es keine Fans in den Stadien geben werde, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. "Aber die Dinge ändern sich schnell. Vor einem Monat konnte ich nicht mal beantworten, ob wir spielen." Die Situation solle Anfang Juli bis Mitte Juli bewertet werden, sagte der Slowene weiter.

Die UEFA bestätigte zudem alle vorgesehenen zwölf EM-Standorte in zwölf Ländern sowie die neuen Turnierdaten vom 11. Juni bis 11. Juli 2021