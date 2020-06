Rapid-Sportchef Barisic: "Mir geht die Entwicklung zu schnell"

Eines kann der Wiener ausschließen: „Dass wir absichtlich ausschütten, um Dritter zu werden. Wir streben nach dem größtmöglichen Erfolg. Am liebsten wollen wir also alle fünf Spiele gewinnen.“

Das M-Wort

Dann könnte Rapid sogar noch Meister werden. Doch so wie in seiner Trainerzeit weigert sich Barisic, das M-Wort in den Mund zu nehmen. „Noch“, sagt Barisic und lacht.