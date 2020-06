Siegesserie von Rapid: Der fliegende Wechsel wird perfektioniert

Jahrelang wurde Rapid vorgeworfen, keinen Plan B zu haben. Das Ballbesitzspiel unter Ex-Trainer Zoran Barisic war von 2013 bis 2016 nur der Red-Bull-Power unterlegen, zweite Plätze wurden zur Gewohnheit. Und Rapid galt zunehmend als ausrechenbar.

Danach gab es viele Wege, keiner führte zum Erfolg in Grün. Aktuell ist Rapid für die Gegner schwer auszurechnen – und offensichtlich nicht mehr auszuspielen. Vier Siege in Folge gab es mit dem viel zu niedrig ausgefallenen 1:0 in Hartberg. Die Torhüter Nr. 2 (Knoflach) und Nr. 3 (Gartler) standen dabei im Kasten, es mussten aber kaum Tormöglichkeiten pariert werden.