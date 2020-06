Noch vor Salzburg: Rapid ist 2020 die Nummer eins der Liga

Acht Runden wurden seit dem Beginn dieses ungewöhnlichen Fußballjahres absolviert. Dass 2020 für den LASK mit vier Siegen in vier Ligaspielen perfekt begonnen hat, scheint durch die Corona-Pause und den Aufregungen in dieser weiter zurückzuliegen als es tatsächlich der Fall ist.

Der KURIER hat vor der 27. Runde ein Jahresranking erstellt – unabhängig von Punkteabzügen, -halbierungen und der Teilung der Liga in zwei Gruppen. Der überraschende Zwischenstand: Rapid führt die Tabelle von 2020 mit 17 Punkten an, Salzburg folgt mit 16 Zählern. Trotz des Fehlstarts in die Meistergruppe liegt der LASK (13) noch auf Rang 3.

Es folgen Altach und WSG Tirol, die mit den Leistungen in diesem Jahr zum Sprung in die obere Tabellenhälfte angesetzt hätten.