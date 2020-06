Rapid-Sportchef Barisic: "Da würde ich an mir zweifeln"

Sie haben alle auslaufenden Verträge bis zum neuen Saisonende Mitte Juli verlängert. Dazu gab es keine Verpflichtung. Warum haben Sie hier nicht eingespart?

Weil es sich so gehört. Wir wollten nicht die Rosinen rauspicken oder manche Spieler finanziell drücken. Zuerst sind sie loyal und stimmen einem Gehaltsverzicht zu – und dann beenden wir die Saison nicht als Gemeinschaft? Nein, ich könnte mir nicht mehr in den Spiegel schauen. Da würde ich an mir zweifeln.

Ein Präsidiumsmitglied hat Sie in der Krise als Geschenk des Himmels bezeichnet. Dennoch: Was ist Ihnen nicht gelungen?

Wir haben Petrovic schon im Winter gekauft, weil Ljubicic vor einem Wechsel in die USA stand. Es war nicht absehbar, dass dieser Transfer noch scheitert. Das tut mir für Dejan leid. Und ich hätte mir mehr Nachwuchstrainings und Spiele der U 14 anschauen wollen. Aber ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft.