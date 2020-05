Keine Abo-Rückzahlung: Verzicht der Fans rettet Rapid

Nach und nach bekommen die treuesten Fans Post von „ihren“ Vereinen: In einer Woche gibt es wieder Bundesliga-Fußball, die Saison muss aber mit Geisterspielen beendet werden. Für rund ein Drittel des Preises der vorab bezahlten Abos gibt es also keine direkten Gegenleistungen.

Geld zurück und fertig? Ganz so einfach ist es nicht – weil die Vereine seit der zweiten März-Woche keine Einnahmen mehr verzeichnen. Bis auf Salzburg und LASK gibt es unter den Top-12 keine Klubs, die diese Saison so viel Plus gemacht haben, dass mit den Rücklagen problemlos alles aliquot rückerstattet werden kann.

Deswegen wird an das Fan-Herz appelliert und um einen Verzicht gebeten. Je nach Verein und Kontostand direkter oder verklausulierter.

Millionenfrage

Bei Rapid geht es um einen Millionen-Betrag. Rund 12.000 Abonnenten zählen die Hütteldorfer. Jeder von ihnen bekommt durch eine Kooperation mit Sky und der Firma von Ex-Präsident Krammer ein kostenloses „Sky-X“-Abo, um die Rapid-Spiele zumindest live sehen zu können. Wer zusätzlich auf eine aliquote Rückzahlung verzichtet, erhält ein Unterstützer-Shirt zugeschickt.

Die Reaktion des Anhangs sorgt für Erleichterung im Präsidium: Noch mehr als erhofft stellen keine Forderungen. Hochgerechnet könnten rund 80 Prozent der Abonnenten auf Rückzahlungen verzichten.