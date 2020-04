Geisterspiele in der Corona-Krise? "Fußball ist als Messe zu feiern"

Der Medienkünstler Peter Weibel hat in einem Text für NZZ und Standard beschrieben, dass der Fußball endlich zum TV-Sport werden darf, der er schon länger ist. Und dass sich herausstellt, dass die ganzen teuren Stadien nutzlos sind. Sie werden widersprechen, oder?

Weibel ist ein Strukturalist und Plauderer, der nicht begriffen hat, worum es in diesem Sport geht. Der Fußball nur als TV-Ereignis ist kein Fußball mehr, er würde zum Videospiel. Fußball ist als Messe zu feiern, an der nicht nur der Pfarrer teilnimmt, sondern auch alle Gläubigen, die sich im Stadion versammelt haben. Was ist ein Torjubel ohne Zuschauer? Leer. Für die neue Inszenierung brauchte es eine neue Fernsehsprache.

Warum?

Weil dieser so wichtige Schnitt auf die jubelnden Fans wegfällt. Oder denken Sie an Liverpool: Ein riesiger Verein, aber wenn sich da nicht mehr das Stadion erhebt, um "You’ll never walk alone" zu singen, wird etwas Entscheidendes fehlen.