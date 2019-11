Ehrenpräsident Edlinger: "Rapid ist nichts für Glücksritter"

Doch vor der Stichwahl der Teams Bruckner gegen Schmid am 25. November macht sich der Ehrenpräsident große Sorgen um seinen Verein – und will in einem KURIER-Interview seine Sicht der Dinge darstellen.

KURIER: Warum brechen Sie nach sechs Jahren Ihr selbst auferlegtes Schweigen?

Rudolf Edlinger: Ich war zwölf Jahre Präsident. Unter meiner Führung wurden die letzten beiden Meistertitel errungen, es gab die Stadion-Vorarbeiten. Mir liegt der Verein sehr am Herzen, da ist klar, dass mir auch die Zukunft sehr wichtig ist.

Ist da rauszuhören, dass Sie sich Sorgen machen?

Ja, sicher! Von der Grundphilosophie der Demokratie ist es richtig, dass ein Mitgliederverein aus zwei Listen wählen kann. Aber es gibt bei Rapid so eine Dynamik, die in einem " Wahlkampf" ausartet und Wunden geschlagen werden, die dem Verein nicht dienen. Jetzt ist zu akzeptieren, dass es zur Wahl kommt. Dazu möchte ich etwas sagen.