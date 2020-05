Edlinger: „Ich sitze nicht am Balkon der Muppets“

Hans Krankl

Ich habe nichts gegen. Er ist eine der wichtigsten Rapid-Ikonen der Nachkriegszeit. Aber alle im Präsidium haben ihm Positionen, die Kooperation erfordern, nicht zugetraut. Manche Aufgaben sind aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur nicht gegangen. Im Vordergrund muss das Ganze stehen, nicht das Ego.

Ihre Ansicht über Red Bull Salzburg war fast ideologisch geprägt ...

Wenn man einem Verein wie Rapid vorsteht, muss man ab und zu Botschaften aussenden, die emotionale Fans denken lassen: ,Des is leiwand.‘ Im Ernst: Ich bin dagegen, Traditionen und die Bindung der Fans in brutaler Form abzuschneiden und im Sinne der Gewinnmaximierung durch Retortenbabys zu ersetzen. Unvorstellbar, dass einer kommt, der sagt, Rapid spielt nicht mehr in Grün und der Name wird auf ,FC Powidltatschkerl‘ geändert. Und es gibt noch einen wesentlichen Unterschied.

Und zwar?

Wenn Herr Mateschitz aufhört, ist Salzburg hin. Wenn der Rudi Edlinger aufhört, ist Rapid nicht hin.

Haben Sie erwartet, dass die Suche nach Ihrem Nachfolger so emotional wird?

Ich habe wenige Menschen so verehrt wie Anton Benya. Als er mich 2001 gefragt hat, ob ich Rapid in einer schwierigen Lage übernehme, konnte ich gar nicht absagen. Es spricht für Rapid, dass es jetzt mehrere Personen gibt, die das Amt wollten. Ich habe mein ganzes Leben in Strukturen verbracht, die von demokratischer Zustimmung abhängig waren. Emotionen? Ich hätte oft beleidigt weinen müssen, weil ich mich in einer demokratischen Abstimmung nicht durchgesetzt habe.

Wann wussten Sie, dass es mit Erich Kirisits nichts wird?