Rapid nach der Corona-Pause: Effizient oder glücklich?

Vier Spiele, drei Gegentore, sieben erzielte Treffer, neun Punkte - die Bilanz von Rapid in den ersten vier Partien nach der Corona-Pause ist positiv. Platz zwei wurde erobert und abgesichert. Die sechs Punkte Vorsprung auf den WAC und sieben auf den LASK bedeuten aber nicht viel, wenn in den nächsten sechs Partien bei 18 noch zu vergebenen Punkten das Spielglück wie in den jüngsten beiden Partien ausbleibt.

Beim 1:0 beim LASK profitierte Rapid von einem schrecklichen Fehlpass von Philipp Wiesinger, den Taxi Fountas zum Siegestreffer in Minute 87 nützte. Am Sonntag fiel die Entscheidung zum 2:1 durch Ullmann erneut in der 87. Minute. Glücklich war sie deshalb, weil das Schiesdrichterteam übersehen hatte, dass beim Torschuss Arase im Abseits gestanden war und das Tor nicht zählen hätte dürfen.