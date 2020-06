Rapid-Stürmer Fountas weckt Begehrlichkeiten in Deutschland

Top-Form

Fountas spielte eine starke Saison, in 22 Einsätzen im grün-weißen Trikot hat er bereits 16 Tore verbuchen können. Hinzu kommen vier Torvorlagen. Laut Liga-Zwei.de würde der dreifache griechische Nationalspieler Stuttgart-Coach Pellegrino Matarazzo mehrere Möglichkeiten eröffnen. "Für Matarazzos Vorstellung des offensiven Verteidigens, bei dem die Stürmer den Gegner bereits im Spielaufbau unter Druck setzen und so zu Fehlern zwingen, bringt Fountas somit die nötigen Voraussetzungen mit", heißt es in dem Bericht.

Fountas' Wechsel würde Rapid auf jeden Fall eine Ablösesumme in die Kasse spülen, sein Vertrag in Wien-Hütteldorf ist noch bis 2022 gültig.