Später Jubel: Rapid festigt Platz zwei, Sturm mit Lebenszeichen

Abseits-Treffer

Die Gäste übernahmen angetrieben vom überragenden Liendl das Kommando. Rapid-Coach Kühbauer versuchte, mit Arase (63.), Demir und Schick frischen Wind in die Offensive zu bekommen (69.). Das 17-jährige Talent Yusuf Demir forderte ständig den Ball und versuchte, das Spiel an sich zu reißen. Doch das war gegen die gut organisierten Wolfsberger schwer.

Und dennoch sorgte der Teenager für den dritten Rapid-Sieg in Folge. Sein Zuspiel nutzte der soeben eingewechselte Ercan Kara zu einem Stangenschuss, der hellwache Maximilian Ullmann verwertete den Abpraller zum 2:1 (87.). Es war also die gleiche Minute wie am Mittwoch in Pasching, als Fountas das Siegestor gegen den LASK erzielt hatte. Dieses Mal aber mit einem Schönheitsfehler. Denn Arase griff beim Schuss von Ullmann im Abseits stehend in den Zweikampf mit Baumgartner ein. Das Tor hätte also nicht zählen dürfen.