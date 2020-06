Vier Spiele Sperre für Sturm-Graz-Trainer Nestor El Maestro

Sturm Graz muss in den nächsten vier Spielen der Tipico-Bundesliga ohne Trainer Nestor El Maestro auskommen. Eine im Herbst ursprünglich bedingt ausgesprochene Funktionssperre von einem Monat wegen unsportlichen Verhaltens und Beleidigung wurde vom Senat 1 am Freitag widerrufen. Sie wurde wegen des dichten Spielplans nach der Corona-Pausa aber in eine Funktionssperre von vier Spielen umgewandelt.

El Maestro muss zudem eine Geldstrafe von 2.000 Euro zahlen. Der 37-Jährige hatte am Mittwoch im Liga-Heimspiel gegen Meister Salzburg (1:5) den Schiedsrichter beschimpft und dafür die Rote Karte gesehen. Mit einem ähnlichen Vergehen war er bereits im September gegen Mattersburg negativ aufgefallen. Eine bedingte Geldstrafe von 500 Euro wurde ebenfalls widerrufen, womit El Maestro nun 2.500 zu bezahlen hat.

Sturm-Spieler Lukas Spendlhofer, der ebenfalls gegen Salzburg Rot gesehen hatte, muss ein Spiel zuschauen.