Der Joker sticht: Rapid schlägt den LASK und ist neuer Zweiter

Meisterliche Effizienz

Und in Minute 86 passierte das, worauf Rapid gewartet hatte: Dem LASK unterlief ein Fehler. Philipp Wiesinger, an sich die Zuverlässigkeit in Person, spielte zu schwach zu Schlager zurück. Taxi Fountas sprintete, spitzelte und traf zum 0:1. Trainer Didi Kühbauer jubelte ausführlich Richtung Haupttribüne.

In der Nachspielzeit wurde ein starker Fountas-Heber zu Schlagers Beute. Der letzte Aufreger: Schörgenhofer verlängerte die Nachspielzeit und Peter Michorl setzte einen Freistoß in Minute 97 an die Latte. Rapid gewann damit seit dem Wiederaufstieg der Linzer fünf der sechs Auswärtsspiele.