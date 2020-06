Drei Punkte, drei Verletzte: Rapid macht Boden auf Salzburg gut

Rapid eilt derzeit von Sieg zu Sieg. Und so knapp und teilweise auch glücklich diese zuletzt ausfielen, so deutlich war man in Hartberg überlegen. Dennoch reichte es nur zu einem 1:0-Sieg, weil zahlreiche Chancen ausgelassen wurden. Torgarant Fountas besorgte nach 24 Minuten den entscheidenden Treffer. Womit Rapid nicht nur Platz zwei mehr und mehr festigte, sondern sich auch noch an Salzburg heranpirschte, das sich beim WAC mit einem 0:0 begnügen musste.