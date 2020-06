Nach Kantersieg: Rapid wagte erfolgreichen Blick in die Zukunft

So jung wie selten war Rapid aufgestellt und so hoch wie schon lange nicht wurde gegen Sturm gewonnen. 25 Jahre waren die Hütteldorfer beim 4:0 gegen die Grazer im Schnitt jung. Höher wurde gegen Sturm zuletzt 1974 auf der Pfarrwiese gewonnen – vor 46 Jahren gab es ein 5:0.

Wie viel der Erfolg im Kampf um Platz zwei wert ist, wird sich bereits am Mittwoch zeigen: Erstmals seit August 2018 liegt Rapid in der Tabelle vor dem LASK. In Pasching soll zumindest Platz drei verteidigt werden.