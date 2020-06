4:0-Heimsieg - Rapid fegt über Sturm hinweg

Der Druck war nach den Auftaktniederlagen beträchtlich, die Unterstützung der lautesten Fanszenen des Landes fiel weg. Damit umgehen konnten beim Duell Rapid – Sturm aber nur die Hausherren: Die Hütteldorfer schossen sich in der Meistergruppe mit einem auch in dieser Höhe verdienten 4:0 gegen die Grazer für den Schlager beim LASK am Mittwoch ein.

Vor einem Jahr hatte der damals 17-jährige Leo Greiml gegen Sturm sein Profi-Debüt gegeben. Unglücklich verlief die Talentprobe beim 1:2 im Europacup-Play-off. Beim Wiedersehen mit den Grazern war auch der Hintermann des Innenverteidigers ungewohnt: Tobias Knoflach ersetzte Richard Strebinger, der an Rückenproblemen laboriert.

Während bei den Gästen das übliche 4-2-3-1 bereits an der Aufstellung abzulesen war, ging bei Rapid der Formationspoker noch weiter. Durch die Flexibilität von Kelvin Arase war für Sturm-Coach El Maestro vor dem Anpfiff nicht abzulesen, auf welches System seine Spieler einzustellen wären. Setzt Didi Kühbauer in seinem 50. Ligaspiel für Rapid auf das laut Statistik erfolgreichere 4-2-3-1, oder wie in Salzburg auf eine Dreierkette?