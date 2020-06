Minimalisten-Kick: Die Austria holt nur ein 1:1 in St. Pölten

Der aktuelle sollte jedenfalls gut genug sein, um in der Qualifikationsgruppe Erster zu bleiben und die Chance auf den Europacup zu wahren. So die Theorie. In der Praxis kamen die Wiener in St. Pölten mit einer mageren Leistung zu einem mageren 1:1.

Zu passiv

Dabei legten die Wiener einen Start nach Maß hin, gingen in der 3. Minute durch einen sehenswerten Freistoß von Sarkaria mit 1:0 in Führung. Es folgte noch eine Chance von Edomwonyi und dann sehr viel Passivität in Violett.