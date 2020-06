Bundesliga-Abstiegskampf: Die Admira ist nun Schlusslicht

Mattersburg stellte am Samstag einmal mehr die Auswärtsstärke unter Beweis gestellt und sich damit etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga verschafft. Die Burgenländer setzten sich bei der Admira mit 2:0 durch und haben nun vier Zähler Vorsprung auf das neue Schlusslicht aus der Südstadt. Mattersburg hat fünf der bisher sechs Saisonsiege in der Fremde geholt.

Die Vorentscheidung in der BSFZ Arena fiel bereits vor der Pause. Andreas Gruber (17.) brachte die Gäste mit einer Direktabnahme in Führung, zudem erzielte Jonathan Scherzer (39.) ein unglückliches Eigentor. Mattersburg ist damit nach dem Auftakt-1:1 gegen Altach in der Qualifikationsgruppe weiter unbesiegt und schaffte in der Tabelle den Sprung auf Rang drei.