Die Bayern dürfen den Meistersekt einkühlen

Leipzig leistete sich einen Umfaller, gegen Paderborn gab es zu Hause nur ein 1:1. Der Ausgleich der Gäste durch Strohdiek fiel in der Nachspielzeit, nachdem Schick die Favoriten in der 27. Minute in Führung gebracht hat. Die Leipziger mussten allerdings mehr als eine Hälfte lang mit einem Mann weniger auskommen – Upamecano sah Gelb-rot. Die Bullen liegen schon elf Punkte hinter den Bayern.