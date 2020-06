Salzburg marschiert, verrücktes Duell zwischen WAC und LASK

Sambia-Fußball in Hartberg

Vielleicht hatten die Spieler von Hartberg den Anpfiff überhört. Möglicherweise hatten sie auch darauf gehofft, dass Meister Salzburg das Gastspiel in der Steiermark nicht so ernst nehmen würde. Auf jeden Fall wurde das Team, das am Mittwoch noch den LASK besiegt hatte, auf dem falschen Fuß erwischt und bekam die ganze Wucht der Salzburger zu spüren.

Die Hartberger waren in der Anfangsphase dermaßen abwesend und überfordert, dass sie nach elf Minuten bereits 0:3 zurücklagen. Und dabei brillierte und begeisterte Meister Salzburg mit „Sambia-Fußball“: Alle drei Treffer erzielten mit Daka (4., 11.) und Mwepu (7.) Spieler aus Sambia.