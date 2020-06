Kühbauer nach Rapid-Kantersieg: "Das Stadion wäre explodiert"

Acht Runden vor Schluss fehlen Sturm sieben Punkte auf den von Rapid gehaltenen Rang drei, der zur Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase berechtigt. "Der Traum vom dritten Platz wird natürlich unwahrscheinlich, obwohl er mathematisch möglich ist. Doch wir haben einen ziemlich großen Rückstand auf Mannschaften, die bis jetzt besser waren als wir", gestand der Coach.

Weiter geht es für Sturm am Mittwoch in Graz gegen Spitzenreiter Red Bull Salzburg. Rapid tritt in Pasching gegen den einen Zähler zurückliegenden LASK an, der wegen der verbotenen Mannschaftstrainings auch von den Hütteldorfern scharf kritisiert wurde. Kühbauer will sich aber ausschließlich auf den sportlichen Aspekt des Duells fokussieren. "Dass irgendwelche Emotionen reinkommen, wäre nicht gut. Wir müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren, auf nichts anderes."