Ex-Rapid-Trainer: „So was hab’ ich noch nie erlebt“

Goran Djuricin hat in seiner Trainerkarriere schon einiges erlebt. Als der Assistenztrainer dachte, seine erste Profistation sei in Hütteldorf nach nur fünf Monaten mit dem Rauswurf des damaligen Chefcoaches Canadi beendet, rief Fredy Bickel an. Der Sportdirektor fragte den Co-Trainer, ob er sich den Posten als Rapid-Cheftrainer zutrauen würde.

Es folgte eine Berg- und Talfahrt mit den Rapidlern. Der über ein Jahr lang beachtliche Punkteschnitt passte nicht zu den Auseinandersetzungen mit den Fans. Auch in Linz begann es vielversprechend, das Ende bei Zweitligist Blau-Weiß kam nach einer Talfahrt nach nur einem halben Jahr.