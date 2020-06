Das Fußball-Unterhaus droht eine Ruine zu werden

Leider verbieten die Statuten eine höhere Geldstrafe als 75.000 Euro. Leider deshalb, weil drei (oder gar null) Punkte Abzug und dafür eine 1.000.000-Buße aus neutraler Sicht vielleicht die bessere Lösung wären. Sofern die LASK-Mille österreichweit an die Basis und zweckgebunden an deren Nachwuchs verteilt werden würde.

Wie in der Wirtschaft bestraft Corona am meisten die Kleinen. Bald täglich sperren Vereine zu. Und denen, die sich irgendwie „drüberretten“, rennen Jugendliche davon. Frustriert, dass sie seit einem halben Jahr kein Spiel mehr bestreiten durften, wenden sie sich Einzelsportarten zu oder werden gänzlich passiv. Am Ende des Maskenballs droht das Fußballunterhaus eine Ruine zu sein.