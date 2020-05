Hans Krankl verwarnt Teamchef Franco Foda

Dafür sind am Mittwoch beim Restart der Liga seine und Andreas Herzogs Kommentare beim Schlager Salzburg – Rapid via Sky zu hören. Objektivität garantiert. Obwohl im Herzen Rapidler, distanziert sich Krankl – so wie Herzog – von Rapids Geschäftsführung.

Auch zur Austria-Ikone gibt’s Parallelen. Wie Herbert Prohaska, der zeitgleich im ORF analysiert, ärgert Krankl, wenn die Fußballersprache zum Fachpiefkisch ausartet. Er zählt auf: Die Box? „Heißt bei uns immer no Strafraum.“ Umschaltspiel? „Oberg’scheiter Ausdruck für Konter.“ Angriffspressing? „Auch ka neue Erfindung. Schon der Otto Baric hat uns geraten, den Gegner weit in dessen Hälfte zu attackieren.“

Wenn Franco Foda von den „Jungs“ spricht, stellt’s Krankl („Buam san dos“) erst recht sein silbernes Haar auf. „Ich werde Franco verwarnen“, kündigt Ex-Teamchef Krankl (2002–2005 ) dem aktuellen Teamchef an.

Dass Foda (in Graz längst ansässiger) Deutscher ist, kann man als „Milderungsgrund“ gelten lassen. Nur bevorzugen Jugendliche, beeinflusst durch TV vom großen Nachbarn, immer mehr deren Wortwahl. Dem Trend zum Trotz fordert Signor Jesolo alias Johann K: Der echte Wiener (Kickerschmäh) darf net untergehen.