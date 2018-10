Hans Krankl 2004 in Nordirland: "Das ist irreregulär! Ende."

Nach einem späten Gegentor erreichte Österreich am 13. 10. 2004 nur ein 3:3 in Belfast gegen Nordirland und erlitt einen herben Rückschlag in der WM-Qualifikation. Das ORF-Interview mit ÖFB-Trainer Hans Krankl wurde Kult. Ein paar Auszüge:

"Mi interessiert ka Punkt ned, mi interessiert goa nix. Die Mannschoft woa so supa . (...) Wir spün nächstes Jahr gegen Polen auswärts, wir schlogn Polen und wir schlogn Wales. Und wir schlogn Wales zwa moi und ... mia is des so wuascht ."

