Marko Arnautovic: Der Wahrheitsbeweis

Es war schon bemerkenswert, wie hoch die Wogen nach dem KURIER-Aufmacher in der Donnerstag-Ausgabe gegangen sind.

So ist im ÖFB-Präsidium laut Recherche auch über die Causa Marko Arnautovic diskutiert worden und Quellen haben dies auch bestätigt. Einigen Äußerungen zu Folge wurde hinterfragt, ob Marko Arnautovic Kapitän in der Nationalmannschaft sein soll, oder ob es nicht besser wäre, sich in die Rolle des Führungsspielers zu fügen, eine Rolle, die er sich in den letzten Spielen des Teams auch redlich erarbeitet hat. Nur eine Anfrage, der man keinen längeren Gesprächsspielraum eingeräumt hätte, wird von anderen Seiten gesagt. Hier scheiden sich die Geister.

Jedenfalls hat das Foto von Arnautovic mit Edin Dzeko in der Nacht nach dem Spiel in Bosnien die von Verwunderung getragenen Diskussionen – vor allem durch die Breitenwirksamkeit der sozialen Medien – angeheizt.