Marko Arnautovic soll nicht mehr Team-Kapitän sein

Arnautovic ist extravagant, er ist aber auch jener Spieler, der im Nationalteam in den letzten Jahren der konstant Beste war. „Ich will immer alles geben, habe immer den Anspruch, ich habe in den letzten Jahren schon so viel für das Nationalteam gemacht. Da geht es um Respekt.“

Für ÖFB-Präsident Leo Windtner ist die Sache mit dem Foto ebenso abgehakt. „ Marko hat nicht bedacht, welche Sekundärfolgen dieses Foto hatte“, meinte er im Teamcamp in Bad Waltersdorf. Zumal sich dessen Verein West Ham über den mangelnden Schlaf des Spielers echauffieren hätte müssen, da vier Tage danach ein Liga-Match auf dem Programm stand.

In Bosnien trug Arnautovic die Kapitänsschleife, man könnte also davon ausgehen, dass er auch gegen Nordirland die Mannschaft auf das Feld führt. Wird er aber nicht. Auch weil sich in der letzten ÖFB-Präsidiums-Sitzung einige Mitglieder dagegen ausgesprochen haben, wie dem KURIER bestätigt wurde. So soll man angeblich diesen Wunsch auch an Teamchef Franco Foda herangetragen haben, wobei es sich keinesfalls um eine Weisung handelt, da man dazu nicht die Befugnis besitzt und sich auch nicht in die sportlichen Belange des Teamchefs einmischen möchte. Zumindest aber sorgten Arnautovic und die Kapitänsfrage im Präsidium für reichlich Diskussionsstoff.